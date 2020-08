Busto Garolfo: nel furgone 210 chili di hashish: arrestato

Lo hanno fermato per un controllo lungo la provinciale 13 in territorio di Busto Garolfo (Milano) mentre era al volante di un Fiat Fiorino. Il suo eccessivo nervosismo ha spinto i militari della Compagnia di Legnano ad approfondire i controlli che hanno portato a ritrovare, in un doppio fondo del baule, 6 sacchi di juta contenenti complessivamente 210 chili di hashish suddivisa in panetti da un etto ciascuno.

L’uomo, un litografo di 56 anni di Inveruno (Milano), incensurato, è stato arrestato. Nella sua abitazione i carabinieri hanno ritrovato 6 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e due radio ricetrasmittenti. Le indagini continuano per accertare eventuali legami dell’arrestato, ora in carcere a Busto Arsizio (Varese) con le organizzazioni criminali che operano nell’area del Milanese.