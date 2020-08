Covid-19, contagi in calo; nessun caso in provincia di Pavia

Sono 76 i nuovi positivi dal Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, concentrati in modo particolare nelle province di Milano (24) e di Mantova (20). Dati contenuti a Bergamo (7) e Brescia (5), mentre nessun caso di è registrato nelle province di Pavia e Lecco. I nuovi decessi sono 3 che portano il totale a quota 16.832. In ospedale restano ricoverate 162 persone (-8) delle quali 9 (dato identico a ieri) in terapia intensiva. I guariti ed i dimessi sono 171 più di ieri e sono arrivati ad un totale di 74.403. I tamponi, con i 6.382 dell’ultimo giorno, salgono a 1.359.872.

In Italia i nuovi casi passano dai 552 di ieri ai 347 di oggi, mentre i decessi sono stati 13 (+10). I guariti ed i dimessi sono 305 più di ieri per un totale di 201.947. Ricoverate restano 771 persone (-8) delle quali 43 (+1) in terapia intensiva.