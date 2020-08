Pavia, cagnetta intrappolata: intervengono i vigili del fuoco

E’ rimasta intrappolata nella buca che aveva scavato poco prima sotto ad un capanno adibito a ricovero per gli attrezzi. I vigili del fuoco di Pavia sono intervenuti oggi pomeriggio in zona Mirabello per soccorrere la cagnetta un po’ troppo intraprendente..

L’animale è stato liberato in poco tempo e restituito ai proprietari. Per la cagnetta non ci sono state conseguenze.