Covid-19, in Italia casi in aumento; 71 i nuovi contagi in Lombardia

Sono 71 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, dove è stato accertato un solo decesso. Attualmente i ricoverati sono 155 (-7) dei quali 9, come ieri, in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 29 più di ieri per un totale di 74.432. I tamponi effettuati sono stati 6.494 per un totale di 1.365.366. In provincia di Pavia è stato accertato un solo nuovo caso. Più alti i numeri della provincia di Milano (+20), di quella di Mantova (+13) e di Brescia (+12). Solo a Sondrio non si è registrato alcun nuovo caso.

Crescono i dati complessivi del Paese con 463 nuovi contagi (erano 347 ieri) con 2 decessi (-11). I guariti e dimessi sono 151 per un totale di 202.098. I ricoverati sono 763 (-8) dei quali 45 (+2) in terapia intensiva.