Pavia, arnesi da scasso: denunciato un ventunenne

Una pattuglia della polizia lo ha fermato ieri sera per un controllo mentre in sella ad un motorino stava percorrendo via Ferrata. Da un primo riscontro è emerso che il giovane, 21 anni, residente nel Pavese, aveva alle spalle precedenti per furti ai danni di auto e reati contro la persona. Anche il motorino sul quale si trovava è risultato essere stato rubato nella giornata di ieri a Milano.

La perquisizione personale che è seguito ha portato al ritrovamento, all'interno dello zaino che il ventunenne portava con sé, di una tenaglia e di un attrezzo multiuso che sono stati posto sotto sequestro. Il giovane è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, per ricettazione e raggiunto da una sanzione amministrativa per guida senza patente.