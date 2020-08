Pavia, nello scooter rubato una pistola giocattolo e un manganello telescopico: due denunciati

Due uomini di 30 e 19 anni, entrambi pluripregiudicati, sono stati denunciati ieri dagli agenti della polizia dopo essere stati intercettati e inseguiti su uno motorino, poi risultato rubato a Milano ad una donna di 63 anni. Un più accurato controllo ha consentito di scoprire che sotto la sella dello scooter una pistola giocattolo priva del regolamentare tappino rosso ed un manganello telescopico.

I due, che sono stati inseguiti dopo che non si erano fermati all'alt dei poliziotti, sono stati denunciati per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Per mettere in difficoltà gli agenti i fuggitivi avevano abbandonato lo scooter tentando la fuga in direzioni diverse. Ma con il supporto di un secondo equipaggio della Volante: sono stati bloccati. Il conducente è stato scovato in un vicino condominio dove si era nascosto e, oltre alla denunce, è stato multato per guida senza patente. Il ciclomotore è stato sequestrato per essere restituito alla proprietaria.