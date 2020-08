Trenord, in arrivo il rimborso degli abbonamenti non utilizzati durante il lockdown

I clienti di Trenord che hanno acquistato e non utilizzato, a causa del lockdown, un abbonamento per il mese di marzo o un abbonamento trimestrale o annuale con validità che comprendeva i mesi di marzo e/o aprile, avranno diritto a un voucher di pari valore dell’abbonamento mensile o della quota parte del valore della mensilità non utilizzata per gli abbonamenti trimestrali/annuali. Lo stabilisce, a beneficio di tutti gli utenti delle aziende di trasporto pubblico locale, la legge 77 del 17 luglio 2020, che riconosce rimborsi per il mancato utilizzo dei titoli di viaggio nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per la Lombardia le modalità di applicazione sono state condivise dalle associazioni di categoria delle aziende di trasporto e dalle Agenzie per il trasporto pubblico locale, che si sono riunite lo scorso 3 agosto dall’assessore regionale ai Trasporti, Claudia Maria Terzi. La normativa, in particolare, consente la compensazione attraverso due modalità: il voucher spendibile su tutta l’offerta commerciale di Trenord o il prolungamento dell’abbonamento in corso. Trenord attiverà i voucher, trattandosi della soluzione più flessibile per agevolare tutte le esigenze dei clienti, in particolare quelli che, per le più diverse ragioni, hanno deciso di cambiare le loro abitudini di viaggio per l'inserimento dello smart working o per la fine del ciclo scolastico. Da oggi, è, dunque, possibile inoltrare le richieste direttamente dal sito trenord.it.

Tutte le domande presentate nei mesi scorsi e sospese in attesa delle disposizioni governative, dovranno essere integrate accedendo alla apposita form on-line allegando il modulo di autocertificazione previsto dalla nuova legge. Il voucher sarà erogato nel valore di una mensilità per gli abbonamenti mensili validi a marzo 2020 e nel valore di una o due mensilità per gli abbonamenti trimestrali o annuali validi a marzo e/o aprile 2020, a seconda dell’effettivo non utilizzo da parte del cliente che avanza richiesta. Trenord rimborserà mediante voucher tanto i titoli di viaggio solo ferroviari quanto quelli integrati, vale a dire i titoli di viaggio integrati ordinar e i titoli agevolati se emessi da Trenord (ogni operatore processerà unicamente le richieste per i titoli di propria emissione).

Le domande dovranno essere inoltrate entro il 31 ottobre. Secondo le disposizioni regionali, il voucher sarà nominale, non frazionabile, di importo pari al valore delle mensilità non utilizzate. I titolari di abbonamenti acquistati tramite convenzione aziendale potranno inoltrare richiesta al proprio mobility manager, secondo modalità specifiche concordate da Trenord con ogni ente convenzionato.