Vigevano, oggi l'appuntamento con la Fiera d'Agosto

E' in corso di svolgimento il tradizionale appuntamento con la Fiera d'Agosto. Quest'anno, per garantire il distanziamento nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, sono stati tagliati gli stalli previsti in viale Sforza e via Sacchetti, 38 in tutti, concentrando l'evento nell'area del mercato. I posti disponibili sono poco più di 300.

La Fiera si concluderà oggi pomeriggio alle 17 per consentire di completare le operazioni di pulizia entro le 18.30.