Castello d'Agogna: furto in casa, in manette uno dei ladri

I carabinieri lo hanno sorpreso nel cortile di una villa di via Volta a Castello d'Agogna, nascosto dietro ad una siepe, a seguito della segnalazione di un cittadino che avevano notato movimenti sospetti nelle vicinanze della casa di un pensionato di 87 anni in quel momento assente. L'uomo, pregiudicato di 39 anni residente a Palestro, aveva con sè un cacciavite, una torcia, un paio di guanti ed uno scaldacollo utilizzato per travisarsi. Per lui è scattato l'arresto con l'accusa di furto aggravato in concorso.

Ieri mattina è stato processato per direttissima: il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto a suo carico la misura degli arresti domiciliari. Nessuna traccia invece del complice riuscito a fuggire con un bottino che, tra ori ed un orologio Rolex, è stato stimato in almeno 12 mila euro.