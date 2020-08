Covid-19: nessun morto in Lombardia per il quarto giorno consecutivo

Per il quarto giorno consecutivo non si registrano decessi da Covid-19 in Lombardia. E' il dato più saliente di quelli diffusi dalla Regione e relativi alle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono 68; in ospedale ci sono ancora 160 degenti (+10) dei quali 10 (+1) in terapia intensiva. I guariti ed i dimessi sono 101 più di ieri per un totale di 74.605. Un solo nuovo contagio è stato registrato in provincia di Pavia contro i 21 di quella di Milano, i 14 di quella di Brescia ed i 10 di quella di Mantova.

In tutto il Paese si registra però una crescita dei nuovi positivi, oggi 412 (+153). I deceduti sono complessivamente 6 (+2) mentre i dimessi sono 213 (+63). In ospedale di ricoverati sono 801 (+22) di cui 49 (+3) in terapia intensiva. Il maggior incremento è stato registrato in Sicilia (+89); a seguire la Lombardia, poi Veneto (+65), Piemonte (+26), Campania (+23).

In Molise non ci sono nuovi contagi da quattro giorni; in Valle d'Aosta da due.