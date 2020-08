Scomparsa a 30 anni per un incidente in moto, domani l'addio a Silvia

La chiesa del Sacro Cuore in corso Genova domani mattina si preannuncia strapiena. Tantissimi tra amici e parenti daranno infatti l'estremo saluto a Silvia Angoli, la trentenne vigevanese deceduta venerdì notte per un incidente in moto. Le esequie inizieranno alle 10,30. La ragazza, che viveva a Reggio Emilia da quasi due anni, in sella alla sua moto Bmw si è schiantata contro un albero, intorno all'1,15. Un incidente che l'ha uccisa sul colpo, talmente violento da spezzare il tronco. Silvia Angoli aveva deciso di ricominciare a ottobre 2018 cambiando vita. Nella città emiliana vive anche il fratello Samuele. Da lui aveva trovato appoggio e si era subito integrata nella nuova vita, col suo lavoro di commercialista. «Nonostante tutto - ricordano gli amici - quando poteva tornava a Vigevano, e si faceva ore di strada solo per un abbraccio alla famiglia o alle persone alle quali voleva bene».