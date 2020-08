Trezzano, nove truffe in due mesi: ai domiciliari due uomini

Nell'arco di appena due mesi, tra aprile e maggio dello scorso anno, hanno messo a segno 9 truffe aggravate a Reggio Emilia e Trezzano sul Naviglio, stipulando contratti di vendita di auto usate, in precedenza pubblicizzate su siti specializzati. Ma una volta incassati i soldi, 150 mila euro, si erano resi irreperibili. Addirittura avevano smantellato l'autosalone che avevano appositamente allestito a Trezzano e preso in affitto giusto per il periodo utile a commettere le truffe.

I carabinieri di Trezzano sul Naviglio, con il supporto dei colleghi dell'Arma competenti per territorio, hanno notificato ieri mattina a due soggetti, residenti a Telgate (Bergamo) e Reggio Emilia, l'ordinanza della misura cautelare emessa nei loro confronti lo scorso 28 luglio dal Gip del Trobinale di Reggio Emilia. I due uomini, di entia Rom e nullafacenti, sono ritenuti responsabili di almeno 9 truffe messe a segno nell'arco di pochi giorni nella primavera dello scorso anno.