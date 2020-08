Moreschi, il M5S chiede una audizione alla Commissione Attività Produttive della Regione

Una audizione davanti alla IV Commissione Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione della Regione Lombardia, presieduta da Gianmarco Senna, per fare il punto sulla situazione della Moreschi, l'azienda vigevanese al centro di una intricata vicenda legata al cambio di proprietà. A chiederla è il consigliere del M5S, Simone Verni, su segnalazione di Silvia Baldina, candidata sindaco del Movimento a Vigevano.

Verni chiede una rapida calendarizzazione di una audizione «con i rappresentanti sindacali e la proprietà dell'azienda, la famiglia Moreschi che, in seguito alla cessione del 50,37% delle quote societarie alla Hurley Sa nella persona di Guido Scalfi - scrive Verni - con sorpresa e grande disagio ha scoperto che lo stesso si è reso gravemente inadempiente a tutti gli impegni che aveva assunto in fase di trattativa e che prevedevano sia il rilancio dell'azienda con un nuovo piano industriale, sia la salvaguardia di tutti i dipendenti. Riteniamo pertanto sia urgente - conclude il consigliere del M5S - che la IV Commissione venga a conoscenza di questa crisi per provare ad individuare e mediare soluzioni alternative».