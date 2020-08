Basket Supercoppa, in arrivo il primo derby stagionale

Partirà l'11 ottobre la fase di qualificazione della Supercoppa Centenario 2020 della serie B di basket. Al torneo partecipano le 64 squadre iscritte al campionato di serie B suddivise in 16 gironi da 4, che si affronteranno in tre partita di sola andata. La Elachem Vigevano è stata inserita nel girone B con Pavia, Piacentina e Fiorenzuola. In arrivo quindi il primo derby dell'anno.

La formula prevede che le prime classificate di ciascun girone giochino una sola partita ad eliminazione diretta, in calendario il 1° novembre; il girone contro cui i ducali potrebbero incrociarsi è quello composto da Alba, Alessandria, Oleggio ed Omegna. Si giocherà sul campo della miglior classificata secondo i criteri dei punti in classifica; del quoziente canestri con la seconda del proprio girone e del quoziente canestri generale del proprio girone. Le 8 formazioni restanti disputeranno le Final Eight dal 6 all'8 novembre.