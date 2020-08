Covid-19, in Lombardia quinto giorno senza decessi. Due nuovi contagi in provincia di Pavia.

Quinto giorno consecutivo senza decessi da Covid-19 in Lombardia. E' quanto risulta dai dati diffusi dalla Regione. I nuovi positivi sono 102; mentre in ospedale restano 165 persone (+5) delle quali 10 (dato identico a ieri) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 95 più di ieri per un totale di 74.700.

In provincia di Pavia si sono registrati solo 2 nuovi casi, dato più basso con quello di Cremona (+2) e Sondrio (+1). In provincia di Milano i nuovi positivi sono invece 29, di cui 13 a Milano città; 19 in quella di Mantova e 11 in quella di Brescia.