Covid-19, contagi in rialzo; tre nuovi casi in provincia di Pavia

Dopo cinque giorni senza decessi la Lombardia torna a fare i conti con le vittime del Covid-19. Sono due i decessi che portano il totale a 16.835. I nuovi positivi sono invece 74, 28 nella provincia di Milano, 8 in quella di Brescia, 7 a Varese. Per le altre numeri contenuti, anche a Pavia dove i nuovi contagi sono 3. In ospedale restano 170 pazienti (+5) dei quali 11 (+1) in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono stati 7.174 per un totale di 1.394.380.

In Italia i nuovi contagi sono ancora in crescita, 523 rispetto ai 481 di ieri, mentre i guariti sono 226 più di 24 ore fa. In ospedale i degenti sono 786 (+7) dei quali 55 (+2) in terapia intensiva. La Valle d'Aosta non registra nuovi contagi da quattro giorni; il Veneto è la regione con il maggiore incremento (+84), seguita dalla Lombardia e dalla Liguria (+63).