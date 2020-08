Covid-19: tamponi obbligatori per chi rientra da Spagna, Grecia, Malta e Croazia,

Tutte le persone che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, dovranno essere sottoposte a tampone entro 48 ore dai rientro o, laddove possibile, direttamente in aeroporto. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Sono alcune delle nuove disposizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19 ancora in corso. Il provvedimento è in vigore da oggi.

Chi rientra da Spagna, Grecia, Malta o Croazia, anche se asintomatico, è obbligato a darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione della Ast competente per territorio. Nel caso si dovessero presentare sintomi, oltre alla comunicazione, è fatto obbligo di mettersi in isolamento. Più restrittive le misure in Campania (obbligo di quarantena per chi rientra dai Paesi indicati fino a tampone negativo) e Puglia (isolamento fiduciario per 14 giorni, anche in caso di tampone negativo, per chi è stato a contatto con un caso Covid).

Da oggi inoltre è vietato il transito in Italia per chi proviene dalla Colombia, inserita nella “black-list” che già comprende Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Quarantena per chi arriva dagli Stati Uniti; tampone per chi rientra da Romania e Bulgaria.

Nel frattempo il Governo sta valutando l'eventualità, in caso di risalita del numero dei contagi, di tornare ad imporre l'utilizzo della mascherina anche all'aperto.