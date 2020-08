Vigevano, furto in casa: la polizia denuncia due tunisini

Due tunisini di 26 e 31 anni, senza fissa dimora, sono stati denunciati dagli agenti della Volante del commissariato per furto in abitazione in concorso, dopo essere stati sorpresi, nascosti in un giardinetto pubblico della periferia, a rovistare in una borsetta. Alla vista dei poliziotti i due hanno tentato di fuggire prendendo direzioni diverse: uno è stato bloccato subito dagli agenti; l'altro è stato intercettato poco dopo dai carabinieri che hanno raccolto la segnalazione degli uomini del vice-questore Rossana Bozzi.

La borsetta era stata sottratta poco prima dall'abitazione di una donna di 58 anni che abita poco lontano e che l'aveva lasciata sulla scrivania dello studio che si trova al primo piano di una palazzina.