Vigevano, sbaglia ad inserire la marcia: finisce con l'auto nel Naviglio

Ha inserito la prima anziché la retromarcia. Così ha abbattuto il parapetto ed è finita nel Naviglio che costeggia viale Manzoni. E' accaduto questa mattina poco prima delle 8.30. La conducente, una donna di 43 anni, per fortuna non ha riportato conseguenze serie oltre ad un comprensibile spavento. Una ambulanza della Croce Rossa l'ha accompagnata in codice verde al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale assistita dai vigili del fuoco; il mezzo è stato recuperato poco dopo.