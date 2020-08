Vigevano, il M5S apre alle alleanze. Baldina: «Noi pronti a fare un passo indietro. Ma il Pd?»

Un ultimo tentativo per compattare le forze del centro-sinistra e presentare una coalizione in grado di sbarrare la strada al candidato del centro-destra, Andrea Ceffa. A lanciare la sfida è Silvia Baldina, attuale candidata sindaco per il M5S, alla luce del risultato della votazione avvenuta sulla piattaforma Rousseau che ha dato il via libera alle alleanze dei grillini, anche in ambito locale, non solo con le liste civiche ma anche con i partiti.

«Il regolamento - spiega Baldina - prevede che nel primo caso il candidato sindaco sia espresso dal movimento; nel secondo si dovrà convergere su un candidato civico, che sia senza tessere di partito e fuori dagli schieramenti. Per il bene di Vigevano - aggiunge - il M5S è disposto a fare un passo indietro. Sarà capace di farlo anche il Pd? I tempi sono strettissimi, cinque giorni appena. Se c'è la volontà è necessario agire subito».