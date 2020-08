Il Ticino ricorda il suo eroe

Il Ticino non dimentica il suo eroe. Anche stamattina, come tutti i Ferragosto, in forma ridotta una cerimonia ha ricordato Paolo Foglia, presso il cippo che lo commemora. Si trova sulla sponda presso Zerbolò, dove inizia il ponte di barche. Insieme ai sindaci di Zerbolò, Gian Antonio Centenara e di Bereguardo, Luigi Leone, c'era anche il primo cittadino di Bresso, Simone Cairo. Foglia era originario proprio di Bresso, cittadina a nord di Milano: il 15 agosto 2002 si tuffò tre volte nelle acque del fiume proprio in questo punto, per salvare un bambino e due adulti che stavano annegando. Non ritornò più a riva. Aveva solo 35 anni.

L'ex presidente della Repubblica di allora, Carlo Azeglio Ciampi, lo definì subito «un eroe», insignendolo poi della medaglia al Valor Civile. Oltre ai sindaci e al parroco di Zerbolò, don Patrizio Carabelli, a deporre la corona c'erano rappresentanti della protezione civile di Bereguardo e le guardie ecologiche volontarie, con i guardiaparco del Parco del Ticino. Tutti piangevano questo ragazzo di cuore che non si è tirato indietro, pagando con la vita.