Robbio, scritte offensive contro il sindaco

Insulti pesanti al sindaco di Robbio sia nel suo ruolo di amministratore pubblico, sia nell'ambito privato. Chi è passato sul ponte che congiunge Robbio a Confienza nella mattinata di Ferragosto ha trovato l'asfalto imbrattato di scritte e simboli osceni, molti dei quali impubblicabili. «Roberto Francese ruba ai poveri per rifarsi casa», è il commento più gentile. Francese, primo cittadino dal 2014, il mese scorso aveva sporto denuncia alla Procura della Repubblica contro ignoti per cento lettere anonime arrivate nelle case dei robbiesi. Anche in quel caso le accuse verso di lui erano gravissime. «Ad aprile - è il commento di Francese - erano iniziati gli insulti contro i carabinieri, poi contro di me per i test sierologici, poi contro un ragazzo di Robbio e adesso ancora contro di me. Ho deciso di non far rimuovere le scritte. Gli autori non si rendono conto che per me è tutta pubblicità. Mi insultano in tutti i modi da dieci anni e guadagno sempre più consenso, lo scorso anno ho vinto col 73 per cento. Avere un ponte "dedicato" a 35 anni non è da tutti...».