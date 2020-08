Vigevano, finisce con l'auto nel canale: conducente illeso

Ha perso il controllo della sua auto mentre stava percorrendo strada dei Rebuffi, nel tratto che collega la zona che si trova alle spalle dell'Ipercoop alla Sforzesca, finendo in un corso d'acqua che costeggia la sede stradale. E' accaduto oggi pomeriggio intorno alle 14.45.

Per fortuna il conducente non ha riportato conseguenze e, nonostante l'intervento sul posto dell'automedica del 118 e di una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano, non è stato necessario il suo trasporto al Pronto soccorso.