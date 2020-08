Covid-19: nessun caso in provincia di Pavia

Sono 61 i nuovi positivi da Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Nessun caso in provincia di Pavia e dati contenuti su tutto il territorio regionale con il picco dei 25 nuovi contagi in provincia di Milano.

I ricoverati sono attualmente 147 (-2) dei quali 13 (+19 in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 38 più di ieri per un totale di 75.163. I nuovi decessi sono tre per un totale di 16.840.