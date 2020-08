Covid-19: ieri 6 nuovi casi in provincia di Pavia

Sei nuovi casi in provincia di Pavia. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione e relativi alla giornata di ieri. In Lombardia i nuovi positivi sono stati 94 a fonte di un solo decesso. Guariti e dimessi, 113 più del giorno precedente, salgono a 75.125. In ospedale rimangono 149 degeneti (-4) dei quali 12, dato stazionario, in terapia intensiva.

La provincia con il riscontro più alto resta quella di Milano (+34), seguita da Brescia (+19) e da quella di Mantova (+10).

In Italia ieri si sono registrati 629 nuovi casi (contro i 574 di venerdì) e 4 decessi. I guariti ed i dimessi sono stati 314. I ricoverati sono 764 (-7) dei quali 55 (-1) in terapia intensiva. In isolamento domiciliari c’era 13.587 persone (+145).