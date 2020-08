Pavia, controlli nei locali a Ferragosto: fioccano le maxi-multe

Inosservanza delle misure anti-Covid ed altre irregolarità. E' quanto è stato riscontrato dai carabinieri di Pavia e dal personale dell'Ispettorato del Lavoro in alcuni locali controllati ieri. In diversi casi le sanzioni sono state salatissime. A Pavia è stato denunciato il titolare di un bar, residente a Casorate Primo, sanzionato con multe per 34.800 euro per la mancata chiamata di lavoro intermittente; per l'inosservanza delle misure anti Covid-19 e per altre infrazioni riguardanti l'omessa valutazioni dei rischi aziendali e la nomina del responsabile del servizio di protezione e sicurezza , la mancata formazione di base del personale e per non aver sottoposto il personale dipendente alla visita.

Una sanzione dello stesso importo, per l'omessa valutazioni dei rischi aziendali e la nomina del responsabile del servizio di protezione e sicurezza , la mancata formazione di base del personale e per non aver sottoposto il personale dipendente alla visita, è stata inflitta al titolare di un bar di Albuzzano mentre a Rognano, per le stesse infrazioni ma anche per la presenza di quattro lavoratori irregolari, il titolare di un locale è stato denunciato a piede libero e raggiunto da una maxi-multa di 47.600 euro