Coronavirus: 43 nuovi casi in Lombardia, uno in provincia di Pavia

Sono 43 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, di cui 6 debolmente positivi e 1 individuato a seguito di test sierologico; i tamponi effettuati ieri (domenica) sono stati 4174. In provincia di Pavia è stato registrato un solo nuovo caso. «Dei 10 casi registrati in provincia di Como – spiegano dalla Regione – 9 sono riferiti a giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, alcuni dei quali rientrati dalla Croazia».

In Lombardia non sono stati accertati decessi da coronavirus nelle ultime 24 ore (dall’inizio della pandemia i morti in Regione sono stati 16840). Stabili i dati relativi alle presenze in ospedale: si registra un ricoverato in più in terapia intensiva, dove attualmente ci sono 14 persone, e rimane invariato rispetto a ieri il numero dei pazienti Covid negli altri reparti, che sono 147.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 10, di cui 3 a Milano città

Bergamo: 6

Brescia: 4

Como: 10

Cremona: 0

Lecco: 0

Lodi: 1

Mantova: 1

Monza e Brianza: 3

Pavia: 1

Sondrio: 0

Varese: 6