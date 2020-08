Deceduto il 15enne investito da auto pirata: accusato di omicidio stradale giovane di Sannazzaro

È accusato di omicidio stradale il giovane alla guida di una Mercedes che nella notte tra sabato e domenica ha investito due ragazzi da poco usciti da una discoteca di Sommo (Pavia), fuggendo via subito dopo il tremendo impatto. I rilievi del sinistro e le indagini per individuare il responsabile sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale di Pavia, intervenuti sul posto insieme al personale del 118. Le condizioni più gravi sono subito apparse quelle del passeggero, un ragazzo di 15 anni residente a San Martino Siccomario, che viaggiava sul ciclomotore guidato dall’amico, rimasto a sua volta ferito. Ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione del San Matteo di Pavia, il 15enne è stato dichiarato morto oggi (lunedì).

Domenica sera l’automobilista, fuggito senza prestare soccorso dopo l’incidente, si è presentato dai carabinieri della Stazione di Sannazzaro, che hanno avviato una serie di accertamenti: si tratterebbe di un giovane di 26 anni, di nazionalità albanese, residente nel Comune lomellino. In un primo momento era stato denunciato per omissione di soccorso e fuga; dopo il decesso del 15enne, l’accusa è diventata omicidio stradale.