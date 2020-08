Continuano i controlli per chi rientra dall'estero: oggi a Vigevano 168 tamponi

Proseguono i controlli anti-Covid per i cittadini che rientrano dall'estero. Oggi (martedì) al punto prelievo di Vigevano sono stati eseguiti 168 tamponi (di cui 25 nel pomeriggio), 24 a Pavia e 9 a Stradella. «Oggi l’accesso ai punti prelievo per effettuare la ricerca del Covid-19 da parte delle persone rientrate dalle zone a rischio si è notevolmente ridotto – fanno sapere da Ats Pavia – È invece incessante la richiesta di informazioni telefoniche: nella giornata di oggi gli operatori hanno risposto a 214 telefonate».

Per far fronte alle richieste Ats Pavia ha messo a punto un piano di risposta straordinario per cui dal 18 al 22 agosto i punti prelievo di Vigevano, Pavia e Stradella saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.30 e il sabato dalle 7.30 alle 12.00.

Dal 24 agosto verranno ripristinati i normali orari di apertura dei punti prelievo:

Vigevano (presso RSA Ist. De Rodolfi, Via Bramante 4) - Lunedì e martedì dalle 7.30 alle 11.00

Pavia (presso Stadio Fortunati Via Alzaia) - Mercoledì e giovedì dalle 7.30 alle 11.00

Stradella (tenda presso Ospedale Civile) - Venerdì e sabato dalle 7.30 alle 11.00

Oltre che presso questi punti di Ats è possibile effettuare il tampone presso i laboratori del territorio sia privatamente sia con impegnativa del medico di famiglia con apposito codice esenzione (P01), quindi senza alcun costo per il cittadino. Tutte le informazioni sulle nuove regole per chi rientra o transita dall’estero sono disponibili sui sito di Ats e sulla pagina Fb di Ats dove è stato pubblicato un video.

Le informazioni possono essere richieste anche tramite telefono: