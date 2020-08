Covid, da giovedì tamponi anche a Malpensa

«Da giovedì 20 agosto, a Malpensa i viaggiatori potranno fare il test virologico – ha annunciato l’assessore regionale al welfare Giulio Gallera – grazie ai volontari della Protezione civile, agli operatori sanitari dell’Ats Insubria, delle Asst Sette Laghi e Valle Olona». A Linate, invece, non sarà possibile effettuare il test, mentre chi arriva all’aeroporto di Bergamo può accedere senza prenotazioni all’ospedale di Seriate.

A Vigevano da oggi (martedì) è possibile effettuare il test con accesso libero, senza prenotazione, 6 giorni su 7, al punto prelievo del De Rodolfi (via Bramante 4) istituito da Ats Pavia; dalle 7.30 alle 12 dal lunedì al sabato, e dalle 13 alle 17.30 dal lunedì al venerdì con accesso libero. Il test è inoltre eseguibile senza costi presso diversi laboratori sulla base di una prescrizione del medico di famiglia.

«Chiediamo a coloro che ritornano da Spagna, Spagna, Grecia e Malta – sottolinea Gallera – di compilare comodamente online, indicando la data di arrivo in Italia, la richiesta sui siti dalle Ats di riferimento (vedi sotto) base al proprio domicilio. Infatti, in poche ore si fissa l’appuntamento nel presìdio più vicino a casa. Anche con la formula del "Drive Trough". Inoltre, in attesa del tampone, è fondamentale il rispetto delle norme igienico sanitarie principali, non è previsto alcun isolamento fiduciario».