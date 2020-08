Covid: in Lombardia nessun decesso. Sono 50 i nuovi positivi, in provincia di Pavia 3

In Lombardia sono 50 (ieri erano stati 43) i nuovi casi di Covid-19 accertati, di cui 6 debolmente positivi e un caso individuato in seguito a test sierologico; ieri i tamponi processati sono stati 5548 (il giorno precedente erano 4174). In provincia di Pavia si sono registrati 3 casi (ieri 1). Nessun decesso per coronavirus in Regione.

Rimane stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, dove attualmente ci sono 14 pazienti; in leggera crescita rispetto a ieri, invece, il numero dei pazienti Covid che si trovano negli altri reparti, che sono 150 (+3).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 15, di cui 7 a Milano città

Bergamo: 13

Brescia: 4

Como: 4

Cremona: 0

Lecco: 0

Lodi: 0

Mantova: 6

Monza e Brianza: 4

Pavia: 3

Sondrio: 0

Varese: 0