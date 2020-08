Robbio, litiga con l’ex fidanzata e minaccia i carabinieri intervenuti: denunciato 30enne

Ad attirare l’attenzione dei carabinieri in piena notte sono state le urla, che provenivano dall’esterno di un edificio vicino alla caserma, in via Cavour a Robbio. Si sentivano dei tonfi su una lamiera e le grida di una donna. L’episodio è avvenuto intorno alle 2 di domenica 16 agosto. Il maresciallo e un carabiniere si sono precipitati a vedere cosa stesse succedendo, trovando una coppia di ex fidanzati, entrambi residenti a Robbio, che litigavano pesantemente.

L’uomo, un operaio 30enne con precedenti, si è scagliato contro i carabinieri, insultandoli e minacciandoli. I tentativi di calmarlo, per poi identificarlo, sono stati inutili; è stata poi la madre del trentenne, in grande imbarazzo per la situazione, a fornire le generalità del figlio ai militari. Nel frattempo, l’uomo ha continuato a ricoprire d’insulti l’Arma, calmandosi solo all’arrivo di una pattuglia dalla Stazione di Mortara; a quel punto ha accettato di farsi riaccompagnare a casa. Il 30enne è stato denunciato per oltraggio e minaccia a un pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Il giorno seguente si è poi vantato sul suo profilo social delle denunce, continuando a insultare le forze dell’ordine.