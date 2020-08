Una rivista scientifica pubblicherà i risultati dei test sierologici sulla popolazione di Robbio

A comunicare la notizia al sindaco di Robbio è stato l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova e presidente della Società Italiana di Terapia Antinfettiva: i dati relativi ai circa 4500 test sierologici eseguiti a tappeto sui cittadini del centro lomellino, prima sperimentazione del genere in Italia – al punto che si è parlato di “modello Robbio”– sono stati validati e saranno oggetto di un articolo sulla rivista scientifica Clinical Psychology del Journal of Clinical Medicine, in un numero speciale dedicato proprio al Covid-19.

Grande soddisfazione da parte del primo cittadino di Robbio, in questi mesi al centro di diverse polemiche scaturire proprio dalla scelta di effettuare i test. «La pubblicazione rappresenta un altro tassello importante per la nostra cittadina – è il commento del sindaco Roberto Francese – Grazie a tutti i robbiesi che hanno creduto in questo importante progetto. E grazie al professor Matteo Bassetti e al dottor Andrea Adessi per aver creduto in noi».