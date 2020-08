Vigevano, fermato con marijuana e dosi di cocaina: nei guai 31enne tunisino

Gli agenti della squadra Volante del Commissariato di polizia di Vigevano lo hanno fermato ieri pomeriggio (lunedì), insospettiti dalla repentina svolta che l’uomo, a piedi, aveva compiuto in una via laterale alla vista delle forze dell’ordine. Ha poi cercato di nascondere in un pacchetto di sigarette della marijuana, avvolta nella carta stagnola, e circa 200 euro, in banconote di vario taglio. Gli agenti lo hanno fermato, procedendo con una perquisizione personale: all’interno di calze e slip hanno trovato 5 dosi di cocaina, pronte per essere vendute.

Il controllo è stato effettuato nell’ambito di un servizio mirato, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano. L’uomo, che non aveva documenti, è poi stato identificato: si tratta di un 31enne tunisino, senza occupazione né dimora, con precedenti di polizia. Il tunisino, infatti, era già stato denunciato dal personale del Commissariato del vice-questore Rossana Bozzi lo scorso 12 agosto per un furto in abitazione, in concorso con un suo connazionale. La droga sequestrata, secondo gli elementi raccolti, sarebbe stata destinata alla vendita; il 31enne è stato quindi denunciato per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.