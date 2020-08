Coronavirus in Lombardia: 91 positivi e 4 decessi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono stati 91 i nuovi positivi al Covid-19 individuati in Lombardia, di cui 11 debolmente positivi, con 9000 tamponi analizzati. Ieri erano 50 i casi riscontrati, a fronte di 5548 tamponi. In provincia di Pavia sono 3 i nuovi casi di coronavirus. Rimane invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva (14), mentre cresce di un’unità il numero dei pazienti negli altri reparti, che sono 151. I decessi per Covid-19 sono stati 4, dall’inizio della pandemia in Regione sono stati 16844.

Da domani (giovedì) saranno allestiti all’aeroporto di Malpensa tre gazebo, attivi 8 ore al giorno, per effettuare i tamponi ai viaggiatori in arrivo da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. La Regione ha fatto sapere di aver messo a disposizione circa 6mila tamponi in più al giorno.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 23, di cui 16 a Milano città

Bergamo: 13

Brescia: 19

Como: 3

Cremona: 2

Lecco: 8

Lodi: 2

Mantova: 2

Monza e Brianza: 8

Pavia: 3

Sondrio: 2

Varese: 6