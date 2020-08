Il Tar: le discoteche rimangono chiuse

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione cautelare urgente presentata dal sindaco Silb-Fipe-Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo dopo l’ordinanza del 16 agosto firmata dal ministro della Salute Speranza, che aveva di fatto chiuso le discoteche e le sale da ballo dopo un aumento dei contagi da Covid-19.

La decisione è stata depositata questa mattina (mercoledì). L’udienza in camera di consiglio per la valutazione collegiale del ricorso è stata fissata per il 9 settembre.