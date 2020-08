Investe capriolo in autostrada: automobilista illeso, ma danni per oltre 5mila euro

Ha investito con l’auto un capriolo mentre stava percorrendo la A1. È successo il 7 giugno, intorno alle 17,20, mentre transitava in prossimità dello svincolo sud dell’uscita di Lodi sull’autostrada del Sole in direzione Bologna, in territorio comunale di Pieve Fissiraga (Lodi). L’automobilista, un 47enne di Albuzzano (Pavia), non è riuscito a evitare l’animale, che gli ha attraversato la strada da destra verso sinistra. Fortunatamente, è rimasto illeso, mantenendo il controllo della sua Suzuki e chiamando subito il 112.

Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi, allertando anche un’ambulanza veterinaria per il capriolo rimasto ferito; l’animale si è poco dopo rialzato da terra e ha saltato la recinzione del sedime autostradale, risultata intatta, dileguandosi nella campagne.

Ingenti i danni causati all’auto; il preventivo del carrozziere è stato di oltre 5 mila euro. Il 47enne si è rivolto a una società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, Studio3A-Valore S.p.A., che ha presentato una richiesta danni ad Autostrade per l’Italia, ente gestore dell’A1. L’automobilista ha inoltre fornito una relazione tecnico-naturalistica dalla quale emergerebbe che l’area adiacente al luogo dell’impatto è altamente soggetta al transito, e in alcune aree boscate anche al rifugio, di caprioli. Secondo l'automobilista l’altezza della rete di recinzione, in quel tratto di autostrada è di circa 1,20 metri, sarebbe inadeguata ad impedire il salto di animali selvatici come i caprioli, che superano anche i 2 metri di altezza. «Nel Canton Ticino, in Svizzera – spiegano dallo Studio3A-Valore S.p.A – le autorità raccomandano barriere alte due metri e mezzo; in Catalogna di meno ma comunque di almeno 1,80 metri. Si chiede di, di adeguare le protezioni attualmente in opera per evitare di mettere in pericolo gli utenti della strada e gli stessi animali».