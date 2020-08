Pavia: arrestati 3 giovani rapinatori, tra loro anche una 16enne

Lo hanno avvicinato con la scusa di offrirgli della droga e, di fronte al suo rifiuto, gli hanno puntato un coltello al fianco. A quel punto la vittima, un 24enne che si trovava ieri sera in via don Boschetto, a Pavia, ha consegnato quanto in suo possesso: un I-Phone6, 80 euro in contanti, un bancomat, un paio di occhiali marca Ray-Ban e le chiavi dell’auto. Poi i tre malviventi sono fuggiti via, due a piedi e una terza persona in bici. Il 24enne ha aspettato che i tre si allontanassero e ha chiesto aiuto a un passante, allertando la polizia poco dopo le 19. Prima di essere avvicinato, la vittima stava passeggiando con un amico che, di fronte alle minacce dei tre, era fuggito via di corsa, inseguito per un tratto da uno dei rapinatori.

Il 24enne ha fornito una descrizione precisa dei tre malviventi, rintracciati poco dopo dagli agenti della polizia di Stato, che li hanno bloccati mentre si dirigevano verso la Galleria Manzoni. Si tratta di due ragazzi di 21 e 19 anni e una ragazza minorenne di 16 anni, arrestati per rapina aggravata in concorso. Durante la perquisizione personale il 19enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e della refurtiva, mentre il 21enne aveva un coltellino multiuso. Entrambi sono stati portati presso la casa circondariale di Torre del Gallo; la 16enne è stata invece accompagnata nel centro di prima accoglienza per minori di Torino, in attesa dell’udienza di convalida.