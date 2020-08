Carnate, deraglia treno regionale: tre feriti non gravi

Il treno regionale 10776, che viaggiava senza passeggeri, è deragliato oggi (mercoledì) poco prima di mezzogiorno. L’incidente è avvenuto sulla linea Lecco-Milano, in provincia di Monza-Brianza.

«Tre carrozze del convoglio – fa sapere Trenord con una nota – sono deragliate su un binario tronco. L’unico viaggiatore presente a bordo è rimasto lievemente contuso, medicato sul posto dagli operatori di Areu e successivamente trasportato precauzionalmente in codice verde in ospedale. Lievemente contusi anche macchinista e capotreno. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento». La circolazione tra Monza e Carnate Usmate è interrotta.

Pochi minuti fa, Trenord ha fatto sapere che, per cause ancora da accertare, «il treno 10776 si è mosso dalla stazione di Paderno senza personale a bordo (macchinista e capotreno). I sistemi di sicurezza dell’infrastruttura sono entrati subito in funzione e hanno instradato il treno verso il binario tronco della stazione di Carnate. È stata immediatamente istituita una commissione interna per chiarire cause e responsabilità, fra cui il comportamento dell’equipaggio».