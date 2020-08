Da venerdì tamponi anche a Linate e Orio al Serio

Da oggi (giovedì), a Malpensa, vengono effettuati i tamponi ai viaggiatori in arrivo da Spagna, Grecia, Croazia e Malta e da domani (venerdì) i test saranno disponibili anche agli aeroporti di Linate e Orio al Serio.

«Verranno allestite 8 postazioni – spiega l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – che rimarranno attive tutti i giorni dalle 9 alle 18.30. Potranno effettuare il test molecolare sia i cittadini lombardi che rientrano dai 4 Paesi indicati dall’Ordinanza Ministeriale del 12 agosto scorso, che i passeggeri in arrivo dalle stesse nazioni che hanno previsto di soggiornare in Italia per almeno 4 giorni. Per effettuare il tampone occorre registrarsi online sulla piattaforma messa a disposizione sul sito di Ats Insubria: questo passaggio consente di originare l’etichettatura del test facilitando le procedure sia per i viaggiatori che per gli stessi visitatori. Il personale di bordo degli aerei in arrivo a Malpensa informerà i passeggeri sia prima della partenza che all’arrivo del volo». A Malpensa si prevede di eseguire fino a 1800 tamponi al giorno.

«Da venerdì 21 agosto – prosegue Gallera – riusciremo a garantire l’effettuazione del tampone anche ai passeggeri in arrivo a Linate – continua l’assessore – grazie alla collaborazione attivata da Ats Città Metropolitana di Milano e il Policlinico San Donato, che garantirà i test necessari, e allo scalo di Orio al Serio».

In alternativa, è possibile presentare al vettore all’atto dell’imbarco (e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli) l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test per ricerca del Coronavirus con esito negativo. Resta comunque indispensabile segnalare l’ingresso in Lombardia alla Ats, comunicando l’informazione del tampone negativo già effettuato prima del rientro.