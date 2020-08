«Mamma ho il Covid, mi servono soldi per le cure»: truffata anziana di 82 anni

Ha chiamato l’anziana al telefono, spacciandosi per sua figlia: «Mamma ho il Coronavirus e mi servono subito dei soldi per poter pagare le cure», le avrebbe detto. Con questo stratagemma, che pare essere diventato uno dei nuovi sistemi utilizzati dai truffatori, sono stati sottratti a una donna di 82 anni, residente a Robbio, circa 700 euro in contanti, insieme ad alcuni gioielli di famiglia.

L’episodio è avvenuto oggi (giovedì). Poco dopo la telefonata, a casa dell’82enne ha citofonato una donna, qualificandosi come l’assistente del medico che aveva in cura la figlia. La malvivente è riuscita a farsi consegnare il denaro e alcuni preziosi, poi si è dileguata. Sull’episodio sono ora in corso le indagini dei carabinieri.