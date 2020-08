Ottobiano, spaccata nella notte in un negozio di alimentari

Hanno agito nella notte, utilizzando un'auto per sfondare la porta di ingresso di un alimentari che si trova piazza Italia, a Ottobiano. È successo la scorsa notte. Il titolare dell’esercizio commerciale ha denunciato l’accaduto ieri mattina (mercoledì).

I malviventi, dopo aver spaccato il vetro, si sono introdotti all’interno del negozio, dirigendosi verso il registratore di cassa. Dopo averlo manomesso, sono fuggiti via con il denaro custodito all’interno, circa 1500 euro. Sull’accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri; l'auto usata per la spaccata risulterebbe provento di un furto avvenuto a Mortara.