Vigevano, rigata la carrozzeria dell’auto della candidata sindaco del M5S

Quando è andata a riprendere l’auto, l’ha ritrovata con entrambe le fiancate rigate. La Smart era parcheggiata in una via pubblica della città ducale. A raccontare dell’atto vandalico è stata la proprietaria del veicolo, la candidata sindaco per il Movimento 5 Stelle Silvia Baldina, che ha fatto la brutta scoperta nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì).

«Magari è solo il gesto isolato di un cretino – racconta la candidata Baldina –, che non ha nulla a che fare con la campagna elettorale. Ma la circostanza che oggi, di fatto, sia iniziata la campagna elettorale rappresenta una strana coincidenza. Se per caso le elezioni comunali dovessero in qualche modo avere a che fare con questo gesto, devo dire che si parte malissimo. Valuterò nelle prossime ore se presentare denuncia alle forze dell’ordine».

Nel post su Facebook in cui la candidata sindaco del M5S segnala l’accaduto si fa accenno anche a “insulti sessisti”; il riferimento è soprattutto a una serie di recenti commenti apparsi sui social, in particolare su Facebook. «Politica è rispetto – è il commento dopo l’episodio del consigliere comunale e provinciale del Pd Emanuele Corsico Piccolini – La candidata sindaco del M5S ha trovato la propria auto vandalizzata e ricevuto insulti sessisti; un fatto semplicemente inaccettabile».