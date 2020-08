Elezioni: ecco i nomi dei candidati che sostengono Bertucci

Ecco i nomi dei candidati che sostengono la candidatura a sindaco di Vigevano di Alessio Bertucci: 24 per il Partito Democratico, 19 per la lista civica Le Api 2020 e 18 per la lista civica Vigevano Coraggiosa.

«Vogliamo prenderci cura della nostra città, della nostra comunità, delle nostre persone – dichiara il candidato sindaco Alessio Bertucci – Siamo un gruppo di professionisti che amano e vivono profondamente Vigevano, ne sono parte attiva e conoscono dall'interno non solo il suo tessuto sociale, le sue problematiche e i suoi bisogni ma anche, ci tengo a dirlo, il suo enorme potenziale, la sua caratura culturale e la sua bellezza. Siamo pronti per rilanciare la città e farlo in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale».

I candidati e le candidate per il Partito Democratico:

Davide Arlenghi, Francesco Augurusa, Stefania Calabrese, Donato Caldarulo, Paola Carnevale Schianca, Maddalena Cassuoli, Andrea Cerastico, Carmela Consiglio, Emanuele Corsico Piccolini, Ida Daneri, Fabio Garavaglia, Giampiero Garraffo, Rosaria Iurianello, Fabiola Lungaro, Carlo Motta, Lucilla Mussini, Vincenza Pagliarulo, Matilde Perotti, Giuseppe Querciuola, Angelo Raffaele Ruggia, Carlo Santagostino, Arianna Spissu, Marco Vassori, Angela Ernesta Villa.

I candidati e le candidate per Le Api 2020:

Piero Marco Pizzi, Roberto Marin, Camilla Sordini, Raoul Spiccia, Maryam Darif, Alessia Posante, Nicolò Pozzati, Stefano Hu, Valeria Intropido, Iara Savoia, Gianbattista Gianquinto, Manuel Tirrito, Davide Moretto, Marcello Cattaneo, Andrea Garavaglia, Mattia Rampi, Giulia D’Amico, Alfia Abdullina, Davide Trubbia.

I candidati e le candidate per Vigevano Coraggiosa:

Luigi Alcide Fusani, Consuelo Sala, Teresa Maria Berzon, Davide Alfonso Capezza, Barbara Milan, Luigi Baratti, Cinzia Tirrito, Roberto Maja, Pierisa Rossini, Cesare Tobia Bonomi, Enza Pina Gianforte, Fabio Valentino Malfi, Eva Pria, Cristiano Sabbadini, Enrica Legnazzi, Luigi Chiesa, Roberta Soresina, Massimiliano Atzara.