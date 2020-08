Elezioni: ecco la lista del Movimento 5 Stelle

Ecco i nomi dei candidati consiglieri del Movimento 5 Stelle a sostegno della candidata sindaco di Vigevano Silvia Baldina alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre.

Giulia Brasca, studentessa universitaria. Silvia Busato, istruttrice sportiva. Olimpia Citera, impiegata amministrativa. Mara Finotti, caregiver. Elena Modini; impiegata in pensione. Luana Mogavino, studentessa universitaria. Simona Ragusa, organizzatrice di eventi. Anna Sicignano, stilista modellista alta moda. Concetta Sicignano, designer alta moda. Flavia Spairani, impiegata in pensione. Ramona Vergani, arredatrice di interni. Antonio Alfano, autista professionale. Luigi Amatulli, commerciante. Fausto Azzaro, hockeysta. Marco Baratti, medico dentista. Alcide Brunelli, dirigente in pensione. Cristian Caldera, progettista meccanico. Giovanni Citarelli, impiegato poste in pensione. Alberto Fani, ingegnere ambientale. Ivan Fassoli, perito elettronico. Andrea Monte, ingegnere. Vincenzo Muoio, tecnico informatico. Pietro Pendola, odontotecnico. Tiziano Siviero, imprenditore edile.