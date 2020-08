Il Movie Planet riparte sabato con cinque pellicole

Riparte il Movie Planet. Il cinema multisala di Parona riaccende il proiettore da domani pomeriggio, il 22 agosto. Il programma fino al 26 agosto comprende cinque film inediti. Si comincia con Volevo nascondermi (2020, regia di Giorgio Diritti). Sarà da sabato a mercoledì alle 16,30, alle 19,55 e alle 21,30. Domenica 23, oltre a questi orari, ecco anche la proiezione delle 14,35. Il protagonista del film è Elio Germano nel ruolo del pittore e scultore italiano Antonio Ligabue.

Sabato alle 17 la sala 1 è il teatro di Onward - Oltre la magia. Il film della Disney Pixar (nella foto la locandina) di quest'anno trasporta tutti nel magico mondo degli elfi. Orari: sabato, lunedì e martedì alle 17, 20,15 e 21,55. Domenica anche alle 14,55. Mercoledì alle 17,30, 18,30 e 20,25.

Gretel e Hansel, diretto da Oz Perkins, vietato ai minori di 14 anni, riprende la fiaba dei fratelli Grimm con toni cupi e post-modernisti. Sarà sabato, lunedì e martedì alle 17,20, alle 20,35 e alle 22,15. Domenica si aggiunge la proiezione pomeridiana delle 15,15. Mercoledì 26 gli orari cambiano leggermente. Il film si può vedere nella sala 7 alle 17,15, alle 20,40 e alle 22,20.

C'è spazio anche per la storia del vetro italiano e per lo splendido scenario di Murano con Vitrum, film di Giovanni Fortunato, lunedì e martedì alle 19,45 e alle 22,05, e mercoledì alle 16,50 e alle 19,30, nonché per Tenet. La trama del film dell'immortale Cristopher Nolan anticipa che «si tratta di un'azione epica che ruota intorno allo spionaggio internazionale, ai viaggi nel tempo e all'evoluzione, mentre un agente segreto deve cercare in tutti i modi di prevenire la Terza Guerra Mondiale». Sarà disponibile mercoledì 26 agosto alle 17,45, 19,45 e alle 21,30.

Al Movie Planet verrà garantito il distanziamento tra le poltrone. Per fortuna sono molto ampie. Verranno seguiti alla lettera i protocolli sanitari, al personale verrà misurata la temperatura ogni giorno. Le addette per la vendita di cibo avranno la mascherina in plexiglass. Ampio spazio è dato alla vendita online dei biglietti sul sito www.movieplanetgroup.it/mp_parona/.