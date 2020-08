Rifondazione Comunista, presentata la lista che sostiene Roberto Guarchi

«Un collettivo di donne e uomini di cui sono orgoglioso per le competenze e la passione che mettono a disposizione di Vigevano». Così Roberto Guarchi, candidato sindaco del Partito della Rifondazione Comunista, parla della lista – composta da 8 donne e 15 uomini – depositata oggi (venerdì) in Municipio.

Ecco l’elenco dei candidati consiglieri: Arrigoni Rino, artigiano in pensione, 72 anni; Bassi Ernesto, pensionato, 69 anni; Boria Anna, insegnante, 53 anni; Bottini Antonietta, pensionata, 68 anni; Carcano Piero, bancario, 58 anni; Chahine Mohiddine, curdo siriano, medico, 72 anni; Cuffari Antonino, portalettere, 56 anni; De Stefani Fausto, pensionato, 69 anni; Farrell Massimiliano Patrick, studente, 18 anni; Forti Teresio, pensionato, 68 anni; Gregorio Giovanni, pensionato, 66 anni; Hoffmann Brigitte, libera professionista, 67 anni; Irico Mario, pensionato, 64 anni; Linfanti Antonio, operaio metalmeccanico, 60 anni; Lionello Vladimiro, medico, 63 anni; Marelli Eleonora, medico, 43 anni; Massimini Felice, pensionato, 58 anni; Pasquon Valentina, insegnante in pensione, 67 anni; Pozzi Carlo Claudio, pensionato, 65 anni; Pozzi Carolina, impiegata, 25 anni; Scandaluzzi Silvia, insegnante, 50 anni; Talia Salvatore, impiegato, 48 anni; Valle Eleonora, psicologa, 38 anni.

«Hanno aderito con convinzione alla lista – spiega il candidato sindaco Roberto Guarchi – anche quattro indipendenti, cioè non iscritti al partito, che con questa scelta confermano il loro sostegno al progetto amministrativo che proponiamo e la loro fiducia nei confronti di Rifondazione. Si tratta del musicista Piero Carcano, del medico curdo siriano Mohiddine Chahine, dell’insegnante in pensione Valentina Pasquon e della psicologa Eleonora Valle. Come partito siamo inoltre particolarmente orgogliosi per la presenza in lista del 18enne Massimiliano Farrell e della 25enne Carolina Pozzi, così come di tutti gli altri candidati e candidate i cui profili professionali attuali e passati sono rappresentativi del mondo del lavoro e di un loro costante impegno nell’ambito sociale, culturale e politico locale». Guarchi si presenta alle elezioni comunali con lo slogan “rivoltare la città, cambiare le vite”. «È l’indicazione chiara - afferma Guarchi - di ciò che occorre per Vigevano: negli ultimi vent’anni la situazione della città è decisamente peggiorata, sia dal punto di vista economico sia da quello sociale. La maggioranza a guida leghista ha dimostrato il suo totale fallimento. Il nostro programma amministrativo, molto dettagliato, contiene tre priorità: aiutare chi è stato colpito dal virus, fare di Vigevano un polo attrattivo per l’area milanese e restituire decoro e bellezza alla città».