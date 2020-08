Spaccio e violazione norme sull’immigrazione: finisce in carcere

Dovrà scontare una condanna di 3 anni, 9 mesi e 12 giorni di reclusione e un anno e un mese di arresto, come pena residua complessiva per i reati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso e violazione delle norme sull’immigrazione.

L’uomo – un 40enne di origini marocchine con precedenti, domiciliato a Robbio – è stato rintracciato mercoledì dai carabinieri della Stazione di Robbio che lo hanno arrestato dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso il 31 luglio dalla Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano. I reati erano stati commessi nel 2016 a Milano e ne 2019 a Corsico. Il 40enne ora si trova all’interno della casa circondariale di Vigevano.