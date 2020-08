Vigevano: fugge a un controllo, poi colpisce in faccia un carabiniere: arrestato 48enne

Era stato fermato per un controllo dal personale del Commissariato di polizia. Ma l’uomo – un muratore 48enne originario di Napoli, residente a Vigevano con precedenti – anziché fermarsi, è fuggito via in uno stato di agitazione. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio (giovedì) a Vigevano. Rintracciato subito dopo, l’uomo ha iniziato a insultare e minacciare i carabinieri del Radiomobile, intervenuti in ausilio degli agenti di polizia.

Improvvisamente si è scagliato contro un appuntato, colpendolo violentemente al volto: il militare ha dovuto ricorrere alle cure dei medici, che gli hanno diagnosticato un trauma guaribile in 5 giorni. Il 48enne è stato subito bloccato e arrestato in flagranza. Ora si trova ai domiciliari in attesa del processo per direttissima che sarà celebrato oggi (venerdì): dovrà rispondere di resistenza, lesioni e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale.