Castelnovetto, esce di strada con l’auto: soccorsa 62enne

Non è fortunatamente in gravi condizioni la 62enne che questa mattina (sabato) è stata soccorsa dal personale sanitario e dai vigili del fuoco dopo essere finita con l’auto fuori strada in un campo a lato della provinciale 596, in territorio di Castelnovetto.

Sul posto è subito arrivata una squadra di vigili del fuoco, un’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra di Robbio. Il sinistro si è verificato intorno alle 10; sulle cause all'origine dell’uscita di strada sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. La 62enne, residente a Cergnago, è stata trasportata in ospedale a Novara, dove è arrivata in codice verde.